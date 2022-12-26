Скончался автор песен Алсу и Жасмин Александр Шевченко

Известный российский музыкант умер в ночь на понедельник в возрасте 61 года.

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В ночь на понедельник в возрасте 61 года скончался известный российский автор песен Александр Шевченко. Об этом сегодня сообщили представители группы «Зодчие», в составе которой ранее выступал музыкант.

«Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга талантливого Александра Шевченко. Светлая память...» - говорится в заявлении на странице в сети «ВКонтакте».

Отметим, в 1989-1991 годах Шевченко был солистом группы «Зодчие». Также в ее составе выступал и Валерий Сюткин, который прокомментировал «Звезде» трагическую новость.

«Ох, какой кошмар», - сказал Валерий Сюткин.

Стоит отметить, что Александр Шевченко также был участником таких групп, как «Фаэтон», «Дежа-вю» и «Фризби». Кроме того, он написал песни для Алсу, Жасмин, Данко, Ирины Аллегровой и Алены Свиридовой.