В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Скончался автор песен Алсу и Жасмин Александр Шевченко

Сергей Лебедев
15:55 26.12.2022
Известный российский музыкант умер в ночь на понедельник в возрасте 61 года.
Скончался автор песен Алсу и Жасмин Александр Шевченко
© Фото: Natalya Loginova, RussianLook, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В ночь на понедельник в возрасте 61 года скончался известный российский автор песен Александр Шевченко. Об этом сегодня сообщили представители группы «Зодчие», в составе которой ранее выступал музыкант.

«Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга талантливого Александра Шевченко. Светлая память...» - говорится в заявлении на странице в сети «ВКонтакте».

Отметим, в 1989-1991 годах Шевченко был солистом группы «Зодчие». Также в ее составе выступал и Валерий Сюткин, который прокомментировал «Звезде» трагическую новость.

«Ох, какой кошмар», - сказал Валерий Сюткин.

Стоит отметить, что Александр Шевченко также был участником таких групп, как «Фаэтон», «Дежа-вю» и «Фризби». Кроме того, он написал песни для Алсу, Жасмин, Данко, Ирины Аллегровой и Алены Свиридовой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:32 В стране и мире
Горняков эвакуируют из нефтешахты в Коми в связи с задымлением
16:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой для стран СНГ
16:24 В стране и мире
Видео
Лукашенко предрек самый удачный и счастливый год
14:19 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры с места ликвидации на границе украинских диверсантов
11:49 В стране и мире
Yonhap: северокорейские БПЛА долетели до окрестностей Сеула
Популярное
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Financial Times отметила успешные действия генерала Суровикина в зоне спецоперации
Видео
«Самая крутая»: почему Ленинградская АЭС-2 считается самой безопасной
Видео
Не энергией единой: как АЭС служат во благо науки и медицины
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.