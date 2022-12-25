В стране и мире Марочко: Киев перебрасывает дополнительные силы в направлении Сватово Вероника Волосунова По словам офицера НМ ЛНР, украинские националисты несут большие потери. © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Украинские националист направляют новые силы в направлении города Сватово Луганской области, написал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — сообщил Марочко. По словам офицера Народной милиции ЛНР, это связано с большими потерями боевиков на Сватовском направлении в результате попыток прорыва обороны. «Данная мера для украинского командования была вынужденной, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными», — отметил он. Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев Сватовское направление регулярно оказывается под обстрелом силовиков из американских реактивных систем залпового HIMARS. Этот город открывает дорогу к несколькм другим населенным пунктам. В ноябре Украинские силовики уже стягивали тяжелую бронетехнику для прорыва обороны ЛНР в районе пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная. Экспертное мнение и аналитика