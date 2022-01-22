«Сеет панику и страх»: в Раде оценили риторику Зеленского

Непоследовательные заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно якобы возможной «российской агрессии» являются причиной распространения паники среди граждан страны. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он подметил, что президент только в среду обратился к населению с просьбой успокоиться и не паниковать из-за новостей о будто бы готовящемся «вторжении» России, а затем, в пятницу, рассуждал в интервью Washington Post о том, что «крупномасштабная война с Россией» якобы может начаться с оккупации Харькова.

«Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что еще больше сеет панику и страх среди населения», - оценил происходящее политик.

Кива заявил, что слова Зеленского уже успели нанести огромный вред бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове. Об этом он написал в своем Telegram-канале.