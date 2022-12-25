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В Испании при падении автобуса в реку двое погибли, еще трое пропали без вести

Ирина Елагина
04:18 25.12.2022
Крупное ДТП с автобусом произошло на мосту через реку Лерес в Сердедо-Котобаде.
В Испании при падении автобуса в реку двое погибли, еще трое пропали без вести
© Фото: Carlos LujÃ°N Keystone Press Agency Globallookpress
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Крупное ДТП с автобусом произошло на мосту через реку Лерес в Сердедо-Котобаде в Испании. По предварительным данным, при падении автобуса в воду два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об ЧП сообщило агентство Heraldo de Aragón.

«Два человека погибли, трое до сих пор числятся пропавшими без вести, еще двое были спасены после того, как автобус упал в реку Лерес в Сердедо-Котобаде ( Понтеведра)», - передает испанское СМИ.

По данным агентства, «автобус компании Monbus ехал из тюрьмы Монтерросо и рухнул в реку после выезда с дороги на мост». Бригадам скорой помощи удалось спасти водителя и одного из пассажиров.

По сведениям оперативных служб, «инцидент произошел 24 декабря в 21:19 на национальной автомагистрали 541 на 67,5-м километре, проходящей через город Педре в Сердедо-Котобаде».

На месте падения автобуса продолжаются поисково-спасательные работы. Они осложнены погодным условиями. Как сообщает агентство, «с раннего утра река Лерес поднимается выше порога разлива, и так продолжается во время спасательных работ, что затрудняет поиски».

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