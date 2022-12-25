Глава Минпромторга заявил о стабильности объема несырьевого экспорта России

Денис Мантуров рассказал о мерах поддержки промышленного экспорта на заседании Координационного совета в Уфе.

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России удалось удержать планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров затронул тему поддержки промышленного экспорта и мер по обеспечению приоритетного импорта заседании Координационного совета по промышленности в Башкортостане.

«Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил вице-премьер.

По данным статистики, объем несырьевого экспорта из России за 10 месяцев 2022 года составил 153 миллиарда долларов.

«Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов. Во многом это удалось сделать прежде всего благодаря оперативным антикризисным мерам правительства и усилиям самих компаний. Им всесторонне помогали наши торговые представительства, РЭЦ как единое координирующее звено и, конечно, ФТС. Сейчас мы продолжаем эту комплексную работу», – подчеркнул Денис Мантуров.

Глава Минпромторга также затронул вопросы приоритетного импорта и мер поддержки: это финансовые и нефинансовые инструменты, а также таможенно-тарифное регулирование.

Мантуров среди финансовых мер выделил льготные кредиты на приобретение приоритетной импортной продукции по линии коммерческих банков и АО «Росэксимбанк». По данным правительства, уже заключены более 1050 кредитных соглашений с импортерами на общую сумму свыше 335 млрд рублей. Кроме того, принято решение о продлении программы льготного кредитования импортеров на 2023 год.