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Гвардии лейтенант Полина Фотева
Начальник связи - командир взвода управления противотанкового дивизиона.
Гвардии лейтенант Полина Фотева обеспечивала бесперебойную, устойчивую связь внутри противотанкового дивизиона, а также обмен информацией между дивизионом и вышестоящим командованием.
Находясь на передовой позиции со своим дивизионом, Полина обнаружила взвод танков противника, предпринимавших попытку обойти наши подразделения с фланга. Оперативно оценив обстановку, Полина доложила командиру дивизиона об обнаруженном бронетанковом подразделении украинских националистов и передала точные координаты его местонахождения. После того, как наши подразделения вступили в бой, Полина корректировала огонь российской артиллерии и фиксировала уничтожение вражеской бронетехники.
Противник, понеся большие потери, отступил.
Благодаря профессиональным и своевременным действиям гвардии лейтенанта Полины Фотевой удалось сорвать наступление украинских националистов на позиции российских войск, своевременно обнаружить и оперативно уничтожить два вражеских танка и три бронированные машины.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов