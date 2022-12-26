Скорректировать огонь и заставить противника отступить: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО

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Ефрейтор Александр Перелыгин

Ефрейтор Александр Перелыгин в составе инженерно-саперного взвода, находясь в обороне на важном на стратегически важном рубеже, выполнял боевую задачу по инженерному оборудованию позиций российских войск на танкоопасном направлении.

Вооруженные формирования украинских националистов, стремясь восстановить утраченные в ходе боев территории, предприняли попытку наступления на рубеж, удерживаемый подразделением Александра Перелыгина.

Благодаря грамотно выстроенной обороне и благодаря инженерному оборудованию позиций стремительное наступление боевиков было сорвано.

Вступив в бой с превосходящими силами противника, подразделение Александра Перелыгина уничтожило два танка, БМП и более 20 националистов, при этом сам ефрейтор Александр Перелыгин, грамотно выбрав позицию в обороне, огнем из РПГ и стрелкового оружия уничтожил танк и пятерых украинских боевиков.

Смелость и самоотверженные действия Александра Перелыгина позволили не допустить прорыва украинских националистов на данном направлении.