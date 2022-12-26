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Скорректировать огонь и заставить противника отступить: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО

00:00 26.12.2022
Российские военнослужащие демонстрируют отвагу и высокое самообладание, профессионально выполняют свой служебный долг и оперативно реагируют на изменяющуюся боевую обстановку, уничтожая вражеские позиции.
Скорректировать огонь и заставить противника отступить: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Ефрейтор Александр Перелыгин

Ефрейтор Александр Перелыгин в составе инженерно-саперного взвода, находясь в обороне на важном на стратегически важном рубеже, выполнял боевую задачу по инженерному оборудованию позиций российских войск на танкоопасном направлении.

Вооруженные формирования украинских националистов, стремясь восстановить утраченные в ходе боев территории, предприняли попытку наступления на рубеж, удерживаемый подразделением Александра Перелыгина.

Благодаря грамотно выстроенной обороне и благодаря инженерному оборудованию позиций стремительное наступление боевиков было сорвано.

Вступив в бой с превосходящими силами противника, подразделение Александра Перелыгина уничтожило два танка, БМП и более 20 националистов, при этом сам ефрейтор Александр Перелыгин, грамотно выбрав позицию в обороне, огнем из РПГ и стрелкового оружия уничтожил танк и пятерых украинских боевиков.

Смелость и самоотверженные действия Александра Перелыгина позволили не допустить прорыва украинских националистов на данном направлении. 

© Минобороны России

Гвардии лейтенант Полина Фотева

Начальник связи - командир взвода управления противотанкового дивизиона.

Гвардии лейтенант Полина Фотева обеспечивала бесперебойную, устойчивую связь внутри противотанкового дивизиона, а также обмен информацией между дивизионом и вышестоящим командованием.

Находясь на передовой позиции со своим дивизионом, Полина обнаружила взвод танков противника, предпринимавших попытку обойти наши подразделения с фланга. Оперативно оценив обстановку, Полина доложила командиру дивизиона об обнаруженном бронетанковом подразделении украинских националистов и передала точные координаты его местонахождения. После того, как наши подразделения вступили в бой, Полина корректировала огонь российской артиллерии и фиксировала уничтожение вражеской бронетехники.

Противник, понеся большие потери, отступил.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям гвардии лейтенанта Полины Фотевой удалось сорвать наступление украинских националистов на позиции российских войск, своевременно обнаружить и оперативно уничтожить два вражеских танка и три бронированные машины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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