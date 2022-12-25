Российский турист разбился насмерть, упав со скалы в Анталье

Он подошел к краю обрыва, чтобы сделать фотографии, но внезапно потерял равновесие и свалился вниз.

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На каньоне Кепрюлю в Анталье погиб российский турист. Он подошел к краю обрыва, пытаясь сделать фотографии, но упал и разбился насмерть. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

«Утверждается, что российские туристы, приехавшие в каньон Кепрюлю для осмотра достопримечательностей, некоторое время гуляли по каньону. Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать фотографии, один из туристов внезапно потерял равновесие и упал с высоты около 35 метров на каменистую территорию», - рассказал телеканал.

На место событий прибыли жандармерия и медицинские работники. Тело российского туриста было доставлено в морг.

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