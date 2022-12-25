Число погибших при крушении корвета «Сукхотай» в Таиланде увеличилось до 18

Из 105 моряков, находившихся на корвете, выжили 76, 18 погибли, личности 7 из них идентифицированы, уточнили в ВМС королевства.

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По меньше мере 18 моряков погибли в результате крушения корвета «Сукхотай» в Таиланде. Как сообщается в опубликованной обновленной сводке Военно-морских сил королевства, 11 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает ТАСС данные из сводки ВМС Таиланда, из 105 моряков, находившихся на корвете, выжили 76, 18 погибли, личности 7 из них идентифицированы».

«Устанавливаются личности 11 (из 18 - прим. ред.) офицеров, 11 (человек - прим. ред.) числятся пропавшими без вести», - уточняется в сводке.

Корвет «Сукхотай», построенный в Соединенных Штатах, использовался ВМС Таиланда с 1987 года и затонул во время шторма в водах Сиамского залива в ночь на 19 декабря.