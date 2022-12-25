Жителям Нью-Йорка посоветовали экономить свет и газ из-за холодов

Компания рекомендует экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхеттене в центральной части Нью-Йорка.

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Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети в регионе. Это следует из заявления местной энергетической компании Con Edison.

«Мы призываем потребителей экономить энергию из-за холодной погоды и возросшей нагрузки на трубопроводы, доставляющие природный газ в регионе городской агломерации Нью-Йорка», - сообщается на сайте организации.

Компания рекомендует экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхеттене в центральной части Нью-Йорка.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что по меньшей мере 23 человека погибли в серии чрезвычайных происшествий, вызванных снежным бураном на территории Соединенных Штатов. Снежная буря бушует на территории нескольких штатов, случаи гибели людей из-за снежного шторма зафиксированы в Висконсин, Канзасе, Колорадо, Кентукки, Миссури, Мичигане, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме и Теннесси.