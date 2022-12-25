Армия Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Алексей Маслов Алексей Курильченко Бывший командующий скончался в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на семидесятом году жизни. © Фото: Сергей Сметанин, РИА Новости Читайте нас на: Бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Алексей Маслом умер в возрасте 69 лет. Эб этом сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод». О причинах смерти не сообщается. «Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов... Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" выражает соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Федоровича. Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», - сообщается в Telegram-канале УВЗ. Маслов возглавил Сухопутные войска РФ в ноябре 2004 года. В 2006 президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии. Был уволен в запас в 2011 году. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. Экспертное мнение и аналитика