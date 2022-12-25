«Защита от падения самолета»: как устроен купол над реактором АЭС

Защитная оболочка это не просто бетон и арматура. Внутри нее проложены каналы, в которых будут у нас натянуты канаты с усилием 2,5 тысячи мегапаскалей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Несмотря на санкции, Россия занимает первое место в мире по экспорту атомных технологий. В первую очередь это касается строительства. На самих АЭС особое внимание уделяется теме безопасности. Вокруг реактора возведена защитная оболочка, она делится на наружную и внутреннюю защитную оболочку. Наружная предназначена для компенсации всех внешних воздействий: смерчи, ураганы, падение самолета.

«Внутренняя защитная оболочка, она рассчитана на максимальную проектную аварию и возникающее давление внутри герметичного ограждения», - рассказал главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.

На фоне этой огромной стены человек выглядит очень маленьким. И это только внутренняя, дальше идет, воздушное пространство и маленькая стена, которая защищает от падения самолета.

Купол собирают из арматуры на земле, каждую из этих конструкций установят на свое место и зальют сверхпрочным бетоном. Так сформируются еще два уровня защиты. Задача купола - выдержать любые экстремальные воздействия не только снаружи, но и изнутри. Это не просто бетон и арматура. Внутри нее проложены каналы, в которых будут у нас натянуты канаты с усилием 2,5 тысячи мегапаскалей.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АЭС. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Мы покажем вам две самые современные российские атомные станции: Ленинградскую АЭС-2 и Курскую АЭС-2. Задача фильма - детально рассказать, как работают эти сложные объекты, начиная от управляемой цепной реакции деления ядер урана в реакторе и заканчивая выработкой электричества.