В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО со стороны националистов

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Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка. Как проинформировало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боевики выпустили пять ракет из РСЗО.

«После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.31 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО», - сообщает ведомство в Telegram.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Главное условие работы расчетов - работать быстро, так как их могут засечь и также отработать по ним.