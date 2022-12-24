МО РФ: страны Запада отвергли предложенные РФ инициативы в рамках нераспространения биооружия
Одной из предложенных РФ инициатив было укрепление доверия путем предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны России
Представленные Россией инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) были заблокированы странами Запада.
В частности, российская сторона предложила возобновить переговоры по разработке протокола, который включал бы в себя списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования. Предполагается, что он будет иметь всеобъемлющий характер и эффективный механизм проверки.
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