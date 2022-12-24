МО РФ: страны Запада отвергли предложенные РФ инициативы в рамках нераспространения биооружия

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Также Россия предложила укрепить доверие благодаря предоставлению информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории.

Создание Научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологий, который бы имел представительства в различных частях мира и равные права участников - это еще одно из выдвинутых российской делегацией предложений.

Вместе с тем российские специалисты предложили использовать медико-биологические отряды в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, страны коллективного Запада не возразили лишь против одного предложения. Это касается начала переговоров о создании Научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологий.

Девятая обзорная конференция государств-участников КБТО прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря 2022 года.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.