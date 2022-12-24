Важна простая связь с домом: бойцы ЦВО провели телемост с родными из Ульяновска и Самары

Близкие военнослужащих высказали им свои слова поддержки, а представители общественных организаций сообщили об оказываемых мерах социальной поддержки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Кадры проведения телемоста из зоны проведения специальной военной операции опубликовало Минобороны России. Во время него военнослужащие смогли пообщаться со своими родными и близкими.

Телесвязь была организована между военнослужащими мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), задействованными в тыловой зоне спецоперации, и их родственниками из Самары и Ульяновска.