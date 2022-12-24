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Важна простая связь с домом: бойцы ЦВО провели телемост с родными из Ульяновска и Самары

05:13 24.12.2022
Близкие военнослужащих высказали им свои слова поддержки, а представители общественных организаций сообщили об оказываемых мерах социальной поддержки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Кадры проведения телемоста из зоны проведения специальной военной операции опубликовало Минобороны России. Во время него военнослужащие смогли пообщаться со своими родными и близкими.

Телесвязь была организована между военнослужащими мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), задействованными в тыловой зоне спецоперации, и их родственниками из Самары и Ульяновска.

© Минобороны России

Близкие и дети военнослужащих высказали слова поддержки, а представители общественных организаций сообщили об оказываемых ими мерах социальной поддержки.

«За телемост очень сильно благодарны. Телемосты нужны в первую очередь для связи с большой землей, с семьей. Для бойцов очень важна поддержка. Очень важно понимать, что их дома ждут. Наличие гуманитарной помощи, которую присылают нам правительства областей и собирают простые граждане, она очень важна. Но простая связь, возможность поговорить, прочитать сообщения и тем более увидеть, они очень важны. Это поднимает дух бойцов», - рассказал военнослужащий мотострелкового соединения ЦВО Кирилл.

В целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих такие телемосты проводятся регулярно.​

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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