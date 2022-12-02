Ранены, но не сломлены: в МО рассказали о достойных награды подвигах российских военных

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Экипаж старшего лейтенанта Петра Каштанова выполнял боевую задачу в ходе спецоперации на бомбардировщике Су-34.

Экипаж вышел на цель в заданное время и нанес авиационный удар по скоплению вражеской военной техники. Для противодействия ПВО противника экипаж активно маневрировал на предельно малых высотах с применением комплекса РЭБ.

После выхода из атаки на боевом курсе противник выпустил по Су-34 две ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса. В правом двигателе в результате попадания снаряда возник пожар и отказали системы управления. Командир экипажа принял решение катапультироваться. Приземление экипажа произошло на территории, контролируемой противником.

Правая рука Каштанова была серьезно повреждена при приземлении, левой он освободился от подвесной системы. Штурман в бессознательном состоянии приземлился в 50 метрах. Старший лейтенант освободил товарища от подвесной системы и без промедления применил обезболивающее средства. Превозмогая боль в руке, Каштанов перенес на себе штурмана и замаскировался.

Украинские боевики прибыли к месту приземления примерно через десять минут и начали прочесывать местность силами до взвода. Противник подошел к месту укрытия экипажа на расстояние в несколько метров, постоянно призывая летчиков выйти и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни.

Сохраняя самообладание и не поддаваясь провокационным действиям со стороны поисковой группы, экипаж хладнокровно наблюдал за действиями противника и был готов вступить в бой с превосходящими силами. О сдаче в плен не было и мысли, только бой или применение гранаты на самоподрыв. Гранаты были наготове.

Начавшийся артиллерийский обстрел заставил врага отступить. Перемещаться в сторону своей группировки войск экипаж решил после наступления темноты. Каштанов помогал штурману идти, обеспечивая его своими средствами обезболивания. Обходя вражеские блокпосты, экипаж вышел к товарищам и был эвакуирован к месту дислокации своей воинской части.

За проявленное мужество и героизм старшему лейтенанту Петру Каштанову присвоено звание Героя России.

Старший лейтенант Михаил Киушкин, командир мотострелкового взвода