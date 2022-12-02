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Ранены, но не сломлены: в МО рассказали о достойных награды подвигах российских военных

04:55 02.12.2022
Бойцы на передовой проявляют твердость духа и высокую нравственность.
Ранены, но не сломлены: в МО рассказали о достойных награды подвигах российских военных
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Бойцы на передовой проявляют самообладание и высокий уровень профессионализма, а также всегда готовы прийти на помощь товарищу. За мужество и героизм бойцы удостаиваются государственных наград.

Старший сержант Денис Верхотуров, оператор взвода противотанковых управляемых ракет

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Старший сержант Денис Верхотуров в составе экипажа боевой машины находился на замаскированной огневой позиции, прикрывая одно из танкоопасных направлений наступления противника.

Ведя наблюдение, командир экипажа обнаружил, что противник выдвинулся в направлении оборонительных рубежей мотострелковой роты. Несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел экипаж не выдал себя и продолжил наблюдение.

Дождавшись выдвижения бронегруппы противника, Верхотуров точными и быстрыми выстрелами из противотанкового ракетного комплекса боевой машины уничтожил три вражеских бронемашины. Понеся потери на рубеже перехода в атаку украинские боевики отступили, так и не вступив в бой.

Благодаря хладнокровию и точности стрельбы старшего сержанта Верхотурова попытка наступления противника была сорвана.

Старший лейтенант Петр Каштанов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипаж старшего лейтенанта Петра Каштанова выполнял боевую задачу в ходе спецоперации на бомбардировщике Су-34.

Экипаж вышел на цель в заданное время и нанес авиационный удар по скоплению вражеской военной техники. Для противодействия ПВО противника экипаж активно маневрировал на предельно малых высотах с применением комплекса РЭБ.

После выхода из атаки на боевом курсе противник выпустил по Су-34 две ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса. В правом двигателе в результате попадания снаряда возник пожар и отказали системы управления. Командир экипажа принял решение катапультироваться. Приземление экипажа произошло на территории, контролируемой противником.

Правая рука Каштанова была серьезно повреждена при приземлении, левой он освободился от подвесной системы. Штурман в бессознательном состоянии приземлился в 50 метрах. Старший лейтенант освободил товарища от подвесной системы и без промедления применил обезболивающее средства. Превозмогая боль в руке, Каштанов перенес на себе штурмана и замаскировался.

Украинские боевики прибыли к месту приземления примерно через десять минут и начали прочесывать местность силами до взвода. Противник подошел к месту укрытия экипажа на расстояние в несколько метров, постоянно призывая летчиков выйти и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни. 

Сохраняя самообладание и не поддаваясь провокационным действиям со стороны поисковой группы, экипаж хладнокровно наблюдал за действиями противника и был готов вступить в бой с превосходящими силами. О сдаче в плен не было и мысли, только бой или применение гранаты на самоподрыв. Гранаты были наготове.

Начавшийся артиллерийский обстрел заставил врага отступить. Перемещаться в сторону своей группировки войск экипаж решил после наступления темноты. Каштанов помогал штурману идти, обеспечивая его своими средствами обезболивания. Обходя вражеские блокпосты, экипаж вышел к товарищам и был эвакуирован к месту дислокации своей воинской части.

За проявленное мужество и героизм старшему лейтенанту Петру Каштанову присвоено звание Героя России.

Старший лейтенант Михаил Киушкин, командир мотострелкового взвода

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мотострелковый взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Киушкина удерживал высоту в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником.

Украинские боевики предприняли попытку прорыва обороны. Благодаря решительным действиям и грамотному управлению подразделением, все атаки украинских националистов были отбиты силами взвода.

После этого усиленный танками взвод под командованием Киушкина перешел в наступление и уничтожил укрепления противника, где он скрытно скапливался для следующей атаки. Грамотные и неожиданные для врага действия старшего лейтенанта Киушкина позволили улучшить тактическое положение российских подразделений и не допустить прорыва обороны.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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