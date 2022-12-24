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Украинские боевики обесточили большую часть Донецка: кадры с места ночного обстрела

Ирина Елагина
03:22 24.12.2022
Окна с полиэтиленовой пленкой в жилых домах, отсутствие света, поврежденные машины и витрины магазинов - так выглядит центр Донецка после очередной атаки украинских боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские боевики обрушили на центр Донецка шквал огня из РСЗО и гаубиц натовского калибра 155-мм. Как передает корреспондент «Звезды» с места событий, нацисты выпустили порядка 15 ракет РСЗО.

«Повреждена важная ЛЭП, которая питала не только Донецк, но и другие населенные пункты. Большая часть города погружена во тьму», - передает наш корреспондент из столицы ДНР.

Основной удар пришелся на жилые микрорайоны.

«Снаряды падали во дворах жилых домов, повреждены десятки квартир, магазины и автомобили», - сообщил наш журналист.

Ранее сообщалось, что украинские боевики перешли к тактике ночных и вечерних атак на Донецк, с активными бомбардировками именно жилых кварталов.

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