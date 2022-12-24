В стране и мире Украинские боевики обесточили большую часть Донецка: кадры с места ночного обстрела Ирина Елагина Окна с полиэтиленовой пленкой в жилых домах, отсутствие света, поврежденные машины и витрины магазинов - так выглядит центр Донецка после очередной атаки украинских боевиков. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Украинские боевики обрушили на центр Донецка шквал огня из РСЗО и гаубиц натовского калибра 155-мм. Как передает корреспондент «Звезды» с места событий, нацисты выпустили порядка 15 ракет РСЗО. «Повреждена важная ЛЭП, которая питала не только Донецк, но и другие населенные пункты. Большая часть города погружена во тьму», - передает наш корреспондент из столицы ДНР. Основной удар пришелся на жилые микрорайоны. «Снаряды падали во дворах жилых домов, повреждены десятки квартир, магазины и автомобили», - сообщил наш журналист. Ранее сообщалось, что украинские боевики перешли к тактике ночных и вечерних атак на Донецк, с активными бомбардировками именно жилых кварталов. Экспертное мнение и аналитика