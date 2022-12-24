Каждый металл по-своему звучит: боевая работа саперов ЗВО в зоне проведения спецоперации
Саперы ЗВО на одном из направлений провели разминирование от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 8000 квадратных километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Инженерные войска Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции продолжают разминировать приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и автомобильные дороги от неразорвавшихся боеприпасов украинских националистов в освобожденных населенных пунктах.
По прибытию инженерно-саперные подразделения ЗВО проводят разведку местности и оценивают обстановку. После группа разминирования в защитных костюмах сапера с использованием современных миноискателей и инженерных щупов приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими боевиками.
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