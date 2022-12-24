Каждый металл по-своему звучит: боевая работа саперов ЗВО в зоне проведения спецоперации

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На одном из направлений саперы ЗВО провели разминирование более 8000 квадратных километров от мин и неразорвавшихся боеприпасов. При проведении инженерной разведки они находят противотанковые мины, установленные на дорогах и полях. Большая часть боеприпасов уничтожается накладным зарядом.

Обнаружение и обезвреживание взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходит в строгом соблюдении требований безопасности. Шаг за шагом саперы прочесывают всю территорию, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды: на поверхности или глубоко под землей. Саперы аккуратно укладывают подрывной заряд и, находясь на безопасном удалении, уничтожают его.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.