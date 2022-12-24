В стране и мире Метеорологи пообещали Москве достаточно теплую новогоднюю ночь Ирина Елагина По прогнозам синоптиков, Москва встретит Новый год с легким морозцем. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Москвичей ждет довольно теплая погода в первую ночь 2023 года. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился с ТАСС прогнозом погоды на новогоднюю ночь. «Москвичей может ожидать достаточно теплая погода в новогоднюю ночь - от 0 до 5 градусов мороза», отметил Вильфанд. Ранее сообщалось, в декабре практически на всей территории России от Москвы до Камчатки бушевала непогода с ледяным дождем в центральных регионах и пургой в Сибири и Приморье. В течение месяца МЧС несколько раз объявляло штормовое предупреждение из-за опасных погодных условий. Экспертное мнение и аналитика