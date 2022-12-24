В стране и мире Умер генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков Анастасия Бобылева О трагическом событии сообщили в ОСК. © Фото: @aoOCK Telegram Читайте нас на: В субботу 24 декабря умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков. О трагическом событии сообщается на сайте «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). «Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась безвременно, трагически. Но дело, в которое он верил, в которое вкладывал все силы и знания, обязательно будет продолжено его друзьями, коллегами, учениками», - говорится в сообщении. Бузакову было 66 лет. Как подчеркивает ОСК, он посвятил жизнь совершенствованию российского флота и проработал на родном предприятии тридцать пять лет. Экспертное мнение и аналитика