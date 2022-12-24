Умер генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
О трагическом событии сообщили в ОСК.
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В субботу 24 декабря умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков. О трагическом событии сообщается на сайте «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).
«Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась безвременно, трагически. Но дело, в которое он верил, в которое вкладывал все силы и знания, обязательно будет продолжено его друзьями, коллегами, учениками», - говорится в сообщении.
Бузакову было 66 лет. Как подчеркивает ОСК, он посвятил жизнь совершенствованию российского флота и проработал на родном предприятии тридцать пять лет.