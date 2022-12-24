Более 100 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир

При строительстве использовались современные технологии с применением эффективной теплоизоляции, чтобы обеспечить максимальный комфорт в суровом климате.

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В субботу 24 декабря в военном гарнизоне Гаджиево в Мурманской области более ста семей военнослужащих получили ключи от новых квартир в новостройке, возведенной Военно-строительным комплексом Минобороны РФ.

Дом строился с учетом климата региона, в квартирах будет хорошая теплоизоляция. На данный момент в помещениях выполнена чистовая отделка, установлены энергосберегающие стеклопакеты, современное сантехническое и кухонное оборудование.

Обслуживанием и эксплуатацией дома займется ФГАУ «Росжилкомплекс» - специализированная структура Минобороны России, которая выполняет полномочия ведомства по социальной защите жилищных прав военнослужащих, их семей, а также лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.

Руководство российского военного ведомства особенно следит за обеспечением социальных гарантий в отношении военнослужащих и их близких.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что участники СВО должны назначаться на должности первыми. Он сделал это заявление во время выступления на коллегии МО РФ.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов