Более 100 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир
В субботу 24 декабря в военном гарнизоне Гаджиево в Мурманской области более ста семей военнослужащих получили ключи от новых квартир в новостройке, возведенной Военно-строительным комплексом Минобороны РФ.
Дом строился с учетом климата региона, в квартирах будет хорошая теплоизоляция. На данный момент в помещениях выполнена чистовая отделка, установлены энергосберегающие стеклопакеты, современное сантехническое и кухонное оборудование.
Обслуживанием и эксплуатацией дома займется ФГАУ «Росжилкомплекс» - специализированная структура Минобороны России, которая выполняет полномочия ведомства по социальной защите жилищных прав военнослужащих, их семей, а также лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.
Руководство российского военного ведомства особенно следит за обеспечением социальных гарантий в отношении военнослужащих и их близких.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что участники СВО должны назначаться на должности первыми. Он сделал это заявление во время выступления на коллегии МО РФ.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов