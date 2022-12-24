В Париже курды устроили беспорядки и стычки с полицией

© Видео: @freedom4UU, Twitter © Фото: @freedom4UU, Twitter

Курдские демонстранты на манифестации в Париже устроили беспорядки и стычки с полицией на улицах Парижа.

Днем тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой, в результате которой в погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция, и скандируют антитурецкие лозунги.

Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Несколько драк вспыхнуло и между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи. для разгона толпы французская полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Местные очевидцы выкладывают кадры беспорядков во Франции.

Ранее 60-летний мужчина открыл стрельбу по посетителям курдского общественного центра и ресторана. Реакция не заставила себя ждать.