«Ценнейший персонал»: как устроено управление Ленинградской АЭС-2

У каждой станции есть и директор, и его замы, но только люди из дежурной смены имеют право «встать за рычаги» АЭС.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Военная приемка» в ходе визита на Ленинградскую АЭС-2 посетила и центр ее управления. Перед входом съемочную группу попросили надеть медицинские маски и продезинфицировать руки. Съемка программы проходила осенью 2022 года, когда про эпидемию коронавируса страна давно забыла. Но тут как у космонавтов перед полетом - к здоровью дежурной смены относятся особенно внимательно.

«На блочном пульте, пункте управления у нас находится самый ценный персонал. И этот персонал не только у нас самый ценный, на всех атомных станциях персонал блочного пульта управления является ценнейшими кадрами, которые не так просто найти... Когда коронавирус в 20-м году бушевал, то весь персонал блочного пульта управления целый год, практически, провел в отдельном санатории, вдали от семей своих. Их возили на отдельном автобусе, организовывали коридор отдельный для прохода, также на отдельном автобусе увозили в санаторий», - рассказал начальник службы технологического управления ЛАЭС-2 Павел Логинов.

Понятно, что у каждой станции есть и директор, и его замы, но только люди из дежурной смены имеют право «встать за рычаги» АЭС.

«С точки зрения автоматизации наш блок, именно Ленинградской АЭС-2 на голову выше всех атомных станций. Я знаю, что более автоматизированного блока в России еще пока не существует, введенного в работу. Может быть даже и в мире», - рассказал Логинов.

Рабочая смена в этом зале длится восемь часов. В это время старший тут - начальник смены блока. Ему в помощь: ведущий инженер по управлению реактором, начальник смены реакторного цеха и ведущий инженер по управлению турбиной. Получается квартет. Но сейчас в зале людей явно больше, происходит смена дежурной смены. Плюс один специалист в роли дублера.

«Человек вышел с отпуска, и он проходит дублирование. То есть, если он не был на работе более 14 дней, он обязан одну-две смену дублировать», - отметил Логинов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АЭС. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Мы покажем вам две самые современные российские атомные станции: Ленинградскую АЭС-2 и Курскую АЭС-2. Задача фильма - детально рассказать, как работают эти сложные объекты, начиная от управляемой цепной реакции деления ядер урана в реакторе и заканчивая выработкой электричества.