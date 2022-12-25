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Создатель водопадов: зачем нужны огромные трубы на АЭС

Алексей Курильченко
16:10 25.12.2022
На второй Курской атомной электростанции строят самую высокую в России градирню - ее высота сравнима с 60-этажным домом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На всех новых российских АЭС рядом с реакторным блоком возводят гигантские трубы - градирни. Подобные трубы можно увидеть в самых разных городах России и не только. Но для чего они используются? Они создают огромный водопад. Что это за вода? Для чего она нужна?

«Эта вода нужна для отвода излишнего тепла конденсатора с турбины. А этим водопадом она охлаждает и орошает чашу. По новой поступает через циркуляционные насосы на охлаждение конденсатора турбин», - рассказал замначальника цеха обеспечивающих систем Ленинградской АЭС-2 Алексей Бабенко.

Самый главный вопрос, который задает обыватель - вырывается ли из этих труб радиация?

«Вопрос, конечно, задают. Да, очень часто. Радиация из этих труб не вырывается. Из этих труб факелом вырывается только паро-конденсатная смесь и все», - рассказал Бабенко.

Вода в градирне теплая - порядка 26 градусов, а сверху холодный воздух. В результате образуется тяга. Похожая градирня строится и на Курской АЭС. Но она еще больше.

«Градирня это тоже очень сложное инженерное сооружение. Внутри у нас будут подводящие трубопроводы основной охлаждающей воды, которые позволят поднять эту воду на высоту 12 метров, и там оросителями ее разбрызгивать на оросительную систему», - рассказал главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.

На Курской станции и тут планируются нововведения: сюда будет интегрировано оптоволокно, чтобы оценивать прогиб, образующийся в результате накопления подобных вещей, которые всегда присутствуют в воде.

На этапе строительства, пока работает временный лифт, у нас появляется уникальная возможность - подняться на самую высокую градирню страны - высотой с 60-этажный дом.

«В первую очередь высота градирни обеспечивает тягу. То есть, необходимо повысить эффективность - регион Ленинградской области довольно холодный. У нас здесь гораздо теплее, поэтому градирня должна быть выше, чтобы обеспечить тот же КПД для турбины», - рассказал Вольнов.

Стоит понимать, что попадая в градирню вода частично испаряется, поэтому станции нужна подпитка, именно поэтому все АЭС строят на берегу. Под Питером - на берегу моря, в Курской области - на берегу реки. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АЭС. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Мы покажем вам две самые современные российские атомные станции: Ленинградскую АЭС-2 и Курскую АЭС-2. Задача фильма - детально рассказать, как работают эти сложные объекты, начиная от управляемой цепной реакции деления ядер урана в реакторе и заканчивая выработкой электричества.

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