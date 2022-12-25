Не энергией единой: как АЭС служат во благо науки и медицины

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Атомная электростанция это не только тепло и электричество, это развитие науки и техники, это передовые технологии. Возьмем для примера Ленинградскую АЭС. Тут в качестве побочного продукта выпускают изотопы для медицины.

«В первую очередь, диагностика, в том числе и онкологических заболеваний и эффективное лечение, особенно на ранних стадиях. Она уже доказана и клинически, и много лет успешно применяется», - рассказал старший мастер отдела радиационных технологий ЛАЭС Григорий Юрченко.

Кроме медицины, определенные изотопы используются для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов, очистки промышленных стоков. Пример Кобальт-60.

«По производству Кобальта-60, порядка 30% всего мирового рынка производства сырья принадлежит отделу радиационных технологий. Такие камеры (для производства Кобальта-60 - Прим. ред.) существуют только на Ленинградской атомной электростанции по классу защиты. Таких больше нет», - рассказал Юрченко.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АЭС. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Мы покажем вам две самые современные российские атомные станции: Ленинградскую АЭС-2 и Курскую АЭС-2. Задача фильма - детально рассказать, как работают эти сложные объекты, начиная от управляемой цепной реакции деления ядер урана в реакторе и заканчивая выработкой электричества.