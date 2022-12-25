«Самая крутая»: почему Ленинградская АЭС-2 считается самой безопасной

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Чернобыльская авария была ужасной катастрофой, но мало кто знает, что она же стала мощнейшим толчком в развитии технологий защиты атомных станций. После аварии построили нового уровня испытательную базу, провели мощнейшие исследования и разработали новый тип реактора и главное - сформировали сначала идеологию, а потом и проект идеальной, максимально безопасной, а, значит, максимально автоматизированной АЭС.

Именно такой стала Ленинградская атомная станция. Точнее ЛАЭС-2. Чтобы понять, насколько она крута, небольшое отступление. После аварии на японской Фукусиме эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали тотальную проверку всех АЭС по всему миру на предмет безопасности и в какой-то момент добрались до Питера.

«У нас была миссия ОСАРТ. Это серьезнейшее мероприятие, государственного уровня, результат докладывается президенту страны. И прошла очень успешно, они посмотрели один из блоков РБМК. Не было выдано ни одной рекомендации. Это был уникальный случай. Впервые такое. Обычно две, три рекомендации, а тут просто ноль», - рассказал директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

А ведь здесь директор говорит о станции предыдущего поколения, ЛАЭС-1. На ЛАЭС-2 степень совершенства еще выше.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АЭС. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Мы покажем вам две самые современные российские атомные станции: Ленинградскую АЭС-2 и Курскую АЭС-2. Задача фильма - детально рассказать, как работают эти сложные объекты, начиная от управляемой цепной реакции деления ядер урана в реакторе и заканчивая выработкой электричества.