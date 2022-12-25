«Куда не ступит нога человека»: как выглядит реактор АЭС изнутри

Абсолютно все для реактора делается по «атомным технологиям» - даже обычная труба оказывается гораздо сложнее, чем кажется.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Программа «Военная приемка» показывает уникальные кадры изнутри ядерного реактора на Курской АЭС-2 - туда, куда скоро больше никогда не ступит нога человека. После того, как система будет запущена, люди не смогут туда попасть в течение ста лет.

Удается проползти по трубам, где пойдет вода первого контура - температура здесь будет 328 градусов. Казалось бы - обычная труба, на самом деле она сделана из трех видов стали. Снаружи обычная углеродистая сталь - для прочности. Дальше идет специальная переходная наплавка для того, чтобы свариваться наружный и внутренний слои. И внутри плакирующий слой, выполняющий роль антикоррозионной защиты.

Особого внимания заслуживает стыковка этих толстенных труб: сначала трубу прямо на месте режут, достигая идеально ровного спила. А потом две такие плоскости сваривают с соблюдением атомных стандартов. Чтобы сварка такого толстого пирога прошла максимально качественно, трубу, во-первых, сначала медленно прогревают по специальной программе. Во-вторых, все параметры прогрева и сварки записываются с помощью специальной аппаратуры, по принципу черного ящика в авиации.

Под реактором расположена одна из множества ступеней защиты. На второй Курской таких ступеней больше, чем где бы то ни было. Здесь впервые используется новый тип реактора, ВВЭР ТОИ - водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный.

Непосредственно под реактором находится защитный слой - устройство локализации расплава.

«Это устройство уже предназначено для ликвидации запроектных аварий, оно принимает кориум из расплавленного топлива и металла», - рассказал главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.

Что такое кориум? В случае нештатной ситуации с повреждением корпуса реактора формируется высокорадиоактивный топливный расплав, пропитанный бетоном, другими материалами. Это и есть кориум. Самое страшное, что его температура выше, чем у плавящейся лавы.

Раньше обуздать такой жар было невозможно, пока наши ученые из НИТИ - Научно-исследовательского технологического института, расположенного в городе Сосновый бор Ленинградской области - не создали «жертвенный материал». Эти небольшие блочки способны остановить расплавленную радиоактивную массу. Отныне десятками тонн их выкладывают под реактором, создавая еще одну линию защиты.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АЭС. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Мы покажем вам две самые современные российские атомные станции: Ленинградскую АЭС-2 и Курскую АЭС-2. Задача фильма - детально рассказать, как работают эти сложные объекты, начиная от управляемой цепной реакции деления ядер урана в реакторе и заканчивая выработкой электричества.