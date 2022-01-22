Четыре экипажа Ту-142 отработали сложнейшую дозаправку в воздухе

Четыре экипажа противолодочных самолетов Ту-142 отдельного смешенного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота отработали навыки дозаправки топливом в воздухе во время учебно-тренировочных полетов. Дозаправка проводилась на высоте около четырех тысяч метров при скорости порядка 500 км/ч. Тренировки проходили в районе аэродрома базирования.

В ходе полетов летчики успешно отработали взаимодействие с самолетом-заправщиком Ил-78 дальней авиации ВКС России. Помимо выполнения боевых упражнений задач по дозаправке в воздухе летчики отработали совместное маневрирование на малых высотах.

Подобные полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки, во время которых противолодочный самолет Ту-142, имеющий взлетную массу 190 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78, весом 170 тонн, на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Дозаправка топливом в полете существенно увеличивает время и радиус действия, а также расширяет возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов