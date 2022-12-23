«Мы знаем, где находится Россия»: посол Кении отреагировал на упрек Борреля

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Посол Кении в России Бенсон Огуту прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Донбасс и кто такой президент РФ Владимир Путин. Напомним, Боррель поставил под сомнения искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, и на фоне этого сделал такое заявление.

«Это его мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», - приводит РИА Новости слова Огуту.

Ранее глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый получил ранение в результате взрыва пришедшей ему посылки. В Министерстве иностранных дел России расценили произошедшее как теракт. На месте инцидента полиция Банги в одном конверте со взрывчаткой обнаружила записку с призывом русским «убираться из Африки».