В стране и мире Правительство РФ одобрило предложение Приморья о договоре с КНДР в туристической сфере Анна Касаткина Границы Северной Кореи в настоящий момент остается закрыты из-за пандемии коронавируса. © Фото: Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Правительство России поддержало предложение властей Приморского края о соглашении с Северной Кореей для сотрудничества в сфере туризма. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации. «Согласиться с предложением правительства Приморского края о заключении соглашения между правительством Приморского края (Российская Федерация) и департаментом внешних дел генерального управления по туризму Корейской Народно-Демократической республики о сотрудничестве в сфере туризма», — говорится в документе. Границы Северной Кореи в настоящий момент закрыты в связи с пандемией коронавируса. С 2020 года прямое авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном приостановлено. Экспертное мнение и аналитика