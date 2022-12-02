Правительство РФ одобрило предложение Приморья о договоре с КНДР в туристической сфере
Границы Северной Кореи в настоящий момент остается закрыты из-за пандемии коронавируса.
© Фото: Xinhua Globallookpress
Правительство России поддержало предложение властей Приморского края о соглашении с Северной Кореей для сотрудничества в сфере туризма. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Согласиться с предложением правительства Приморского края о заключении соглашения между правительством Приморского края (Российская Федерация) и департаментом внешних дел генерального управления по туризму Корейской Народно-Демократической республики о сотрудничестве в сфере туризма», — говорится в документе.
Границы Северной Кореи в настоящий момент закрыты в связи с пандемией коронавируса. С 2020 года прямое авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном приостановлено.