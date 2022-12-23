Снегопад прервал транспортное сообщение в девяти районах Приморья

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Транспортный коллапс наступил в девяти районах Приморского края из-за сильного снегопада. Жители населенных пунктов на территории, где третьи сутки бушует пурга, отрезаны от внешнего мира.

«В Приморском крае из-за мощного снегопада без дорожного сообщения остаются населенные пункты в девяти муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Дальнегорском городском и Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском муниципальных округах», - привело РИА Новости сообщение краевого правительства.

Ранее сообщалось, что Приморье уже несколько дней находится во власти Китайского снежного циклона, в регионе объявлено штормовое предупреждение. По оценкам метеорологов, в отдельных местностях Приморья уровень осадков превысил четыре месячные нормы. Несколько тысяч человек остались без света. Отменены или задержаны рейсы в аэропорту Владивостока.

Напомним, что непогода на этой неделе накрыла несколько регионов России от Москвы до Камчатки. Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России заявил, что ненастная погода продлится до субботы.