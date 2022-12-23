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Пхеньян заявил о готовности ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»

Ирина Елагина
04:57 23.12.2022
Северная Корея подвела итоги испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».
Пхеньян заявил о готовности ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»
© Фото: Winfried Rothermel via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» показали готовность КНДР «ответить ядерным оружием на ядерное оружие». Об итогах испытаний сообщило Центрального телеграфного агентства Кореи.

По данным агентства, 2022-й год вошел в историю КНДР успехам в укреплении обороноспособности страны, в том числе многочисленные ракетные испытания, подтвердившие «боевую эффективность ядерных сил и их способность к реальным боевым действиям.

Среди успешных запусков - учения, с имитацией запуска «ракеты с тактической ядерной боеголовкой» с подводной платформы, установленной в водохранилище.

По оценкам Минобороны Японии, дальность действия «Хвасон-17»  может достигать 15 тысяч км, сообщило ТАСС.

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