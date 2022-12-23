Пхеньян заявил о готовности ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»

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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» показали готовность КНДР «ответить ядерным оружием на ядерное оружие». Об итогах испытаний сообщило Центрального телеграфного агентства Кореи.

По данным агентства, 2022-й год вошел в историю КНДР успехам в укреплении обороноспособности страны, в том числе многочисленные ракетные испытания, подтвердившие «боевую эффективность ядерных сил и их способность к реальным боевым действиям.

Среди успешных запусков - учения, с имитацией запуска «ракеты с тактической ядерной боеголовкой» с подводной платформы, установленной в водохранилище.

По оценкам Минобороны Японии, дальность действия «Хвасон-17» может достигать 15 тысяч км, сообщило ТАСС.