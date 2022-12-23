Армия Бесценный опыт и чувство уверенности: как проходит боевое слаживание мотострелков РФ и Белоруссии Елена Сивонен Марина Крижановская На Брестском полигоне отрабатывают взаимодействие снайперы, гранатометчики и танкисты вооруженных сил России и Белоруссии, постепенно действуя как единый механизм. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Стрельбу со сменой позиции ведут гранатометчики. С разницей в несколько секунд эхо доносит звуки выстрелов с огневого рубежа. Все четко попадают в макет танка. Гранатометчики работают во взаимодействии со снайперами. Пока одни ведут огонь по бронетехнике, другие уничтожают живую силу условного противника. «Мы в прицеле по специальным отметкам сверяем, в какое количество тысячных входит данная фигура, и по формуле, которую мы все хорошо знаем, рассчитываем дистанцию таким образом», - сообщил военнослужащий с позывным «Левитан». Этот боец очень безошибочно и быстро определяет расстояние до целей, которые имитируют пехоту, - 536 метров. Работа снайпера, своего рода, точная наука, и подчиняется она от и до законам физики и математики. Практическая баллистика здесь в основе всего. «Помимо постоянной стрельбы, снайпер должен быть еще и человеком умным и подготовленным. Уметь быстро и вовремя определить дистанцию, рассчитать поправки на ветер, знать для этого все формулы, внести нужные поправки в своем прицеле и произвести, соответственно, тот самый единственный выстрел. И шансов на ошибку, конечно же, не будет», - пояснил «Левитан». © ТРК "Звезда" Танки Т-80 выходят на рубеж открытия огня. По команде стреляют одиночными, а затем залпом. «Здесь танкисты отрабатывают сразу несколько нормативов - по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей. Лишь после этого Т-80 готовы открыть огонь. Уходим на безопасное расстояние», - рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен. С высоты лучше всего наблюдать за работой экипажей: видно, как происходит наведение на цель. Под прикрытием в наступление идет пехота. Российские танкисты работают вместе с белорусскими военными. «Тяжело больше, наверно, сейчас из-за условий климатических, потому что холодно, мороз. А остальное уже все в порядке, все умеем. Просто делимся опытом между Белоруссией и Россией. И все пока хорошо идет», - поделился командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Татарин». Его белорусский коллега отметил, что в рамках Союзного государства необходимо проводить такие учения: «чтобы они знали, чего ожидать от нас, мы знали, что есть у них». «Все-таки мы состоим в рамках Союзного государства. Сейчас на территории Белоруссии очень много российских коллег. Необходимо все это в рамках единого коллектива, грубо говоря, делать. Черпать что-то новое. Ну и мы своими знаниями тоже делимся. Поэтому это очень важный аспект», - высказал свое мнение командир отделения парашютно-десантного батальона ВС Белоруссии с позывным «Вежа». Мотострелки и танковые экипажи России и Белоруссии действуют в единой связке. Отмечают: такие совместные упражнения повышают эффективность действий на поле боя. Но, говорят военные уже после маневров, не только это важно: учения дают бесценный опыт и чувство уверенности как в себе, так и в товарищах. Экспертное мнение и аналитика