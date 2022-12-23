Бесценный опыт и чувство уверенности: как проходит боевое слаживание мотострелков РФ и Белоруссии

Стрельбу со сменой позиции ведут гранатометчики. С разницей в несколько секунд эхо доносит звуки выстрелов с огневого рубежа. Все четко попадают в макет танка.
Гранатометчики работают во взаимодействии со снайперами. Пока одни ведут огонь по бронетехнике, другие уничтожают живую силу условного противника.
«Мы в прицеле по специальным отметкам сверяем, в какое количество тысячных входит данная фигура, и по формуле, которую мы все хорошо знаем, рассчитываем дистанцию таким образом», - сообщил военнослужащий с позывным «Левитан».
Этот боец очень безошибочно и быстро определяет расстояние до целей, которые имитируют пехоту, - 536 метров. Работа снайпера, своего рода, точная наука, и подчиняется она от и до законам физики и математики. Практическая баллистика здесь в основе всего.
«Помимо постоянной стрельбы, снайпер должен быть еще и человеком умным и подготовленным. Уметь быстро и вовремя определить дистанцию, рассчитать поправки на ветер, знать для этого все формулы, внести нужные поправки в своем прицеле и произвести, соответственно, тот самый единственный выстрел. И шансов на ошибку, конечно же, не будет», - пояснил «Левитан».
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