В РФ потребуют от ЮНИСЕФ четких шагов из-за публикации данных детей на украинском «Миротворце»

Москва потребует от ЮНИСЕФ конкретных шагов в связи с внесением личных данных детей в базу сайта «Миротворец», заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Наши "майданутые" соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил, что внесенная ранее в базу данных украинского сайта 13-ти летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова оказалась не единственным ребенком, личные данные которой были выложены в открытый доступ.

«В базу попал ее ровесник - 13-летний парень, родители которого переехали на Донбасс. Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление», - подчеркнул Полянский.

По словам зампостпреда, данные ребенка уже переданы в ЮНИСЕФ.

«Будем требовать конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины. Нелегко дается международным чиновникам честная оценка того беспредела, который творится с правами человека (и правами детей в частности) у наших соседей», - резюмировал российский дипломат.

Напомним, 13-летняя школьница из Луганска Фаина Савенкова была внесена в базу «Миротворец» как личность, «представляющая угрозу нацбезопасности». После этого Фаина записала видеообращение в ООН, в котором попросила заблокировать скандальный портал.

Сайт «Миротворец» появился в 2014 году, по инициативе бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. С тех пор ресурс постоянно пополняется новыми фамилиями якобы опасных врагов страны. Первыми «жертвами» сайта в 2015 году стали депутат Верховной Рады Украины Олег Калашников и оппозиционный писатель Олесь Бузина. Его личные данные опубликовали за два дня до убийства.