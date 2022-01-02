Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РФ потребуют от ЮНИСЕФ четких шагов из-за публикации данных детей на украинском «Миротворце»

Алиса Кононенко
23:43 02.01.2022
Ранее там опубликовали данные 13-ти летней школьницы из Луганска Фаины Савенковой, которая пишет рассказы о счастливом детстве, которое у нее могло бы быть, если бы она не жила под обстрелами.
В РФ потребуют от ЮНИСЕФ четких шагов из-за публикации данных детей на украинском «Миротворце»
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Москва потребует от ЮНИСЕФ конкретных шагов в связи с внесением личных данных детей в базу сайта «Миротворец», заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Наши "майданутые" соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения», - написал Полянский в своем Telegram-канале. 

Дипломат отметил, что внесенная ранее в базу данных украинского сайта 13-ти летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова оказалась не единственным ребенком, личные данные которой были выложены в открытый доступ.

«В базу попал ее ровесник - 13-летний парень, родители которого переехали на Донбасс. Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление», - подчеркнул Полянский.

По словам зампостпреда, данные ребенка уже переданы в ЮНИСЕФ.

«Будем требовать конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины. Нелегко дается международным чиновникам честная оценка того беспредела, который творится с правами человека (и правами детей в частности) у наших соседей», - резюмировал российский дипломат.

Напомним, 13-летняя школьница из Луганска Фаина Савенкова была внесена в базу «Миротворец» как личность, «представляющая угрозу нацбезопасности». После этого Фаина записала видеообращение в ООН, в котором попросила заблокировать скандальный портал.

 Сайт «Миротворец» появился в 2014 году, по инициативе бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. С тех пор ресурс постоянно пополняется новыми фамилиями якобы опасных врагов страны.  Первыми «жертвами» сайта в 2015 году стали депутат Верховной Рады Украины Олег Калашников и оппозиционный писатель Олесь Бузина. Его личные данные опубликовали за два дня до убийства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:33 В стране и мире
Видео
Сильный пожар вспыхнул в здании церкви в Оренбургской области
21:45 В стране и мире
Мороз и шторм: синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
20:00 В стране и мире
СМИ сообщили об обнаружении в Москве похожего на гранату предмета
18:30 Спорт
Тренер молодежной сборной по хоккею объяснил случившееся в Канаде
17:28 В стране и мире
Видео
«Он прям летел»: пассажиры автобуса Москва - Астрахань рассказали о последних минутах перед ДТП
Популярное
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.