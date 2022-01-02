Премьер Судана объявил об отставке

На фоне кризиса в стране премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил о своей отставке.

«Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства», - сообщает РИА новости со ссылкой на государственное телевидение.

Напомним, премьер-министр Судана Абдалла Хамдук был смещен с должности после военного переворота в октябре прошлого года. В стране разгорелся конфликт между гражданским населением и военными, было введено чрезвычайное положение.

В конце октября смещенный премьер вернулся в Судан и через месяц договорился с военными о восстановлении в должности и формировании нового правительства.