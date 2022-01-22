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Посольство РФ в Таллине посвятило командующему эстонской армией песню «Ойся, ты, ойся»

Анна Берестовая
03:27 22.01.2022
Посольство РФ в Эстонии посвятило песню «Ойся, ты, ойся» командующему армией страны, обеспокоенному «российской агрессией».
Посольство РФ в Таллине посвятило командующему эстонской армией песню «Ойся, ты, ойся»
© Фото: Вадим Анцупов Sputnik РИА Новости
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Эстонским властям и высокопоставленным военным не дает покоя тема пресловутой «российской угрозы». Такое заявление сделали в российском посольстве в Таллине.

В дипмиссии обратили внимание на постоянное тиражирование в стране всевозможных заявлений, касающихся необходимости поддержать Киев, в том числе оружием, перед лицом якобы существующей «агрессии» РФ. Так, по словам дипломатов, недавно, 19 января, командующий Силами обороны Мартин Херем уже не в первый раз заговорил о якобы «высокой вероятности нападения России на Украину».

Как заметили в посольстве, всплеск антироссийской риторики совпал с актуальными сейчас для Эстонии дебатами вокруг роста цен на коммунальные услуги. Обвинить в увеличении цены на газ и электричество ряд политиков также решил Россию.

«Вместо объективного анализа… некоторые политики решили, что называется, переложить с больной головы на здоровую», - указано в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты заверили, что Москва готова к предметным обсуждениям проблем безопасности в Европе, несмотря на продолжающиеся спекуляции вокруг темы якобы возможного «вторжения на Украину».

В контексте общего обсуждения в дипмиссии добавили, что хотели бы посвятить упомянутому генерал-лейтенанту Херему казачью народную песню «Ойся, ты, ойся».

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