МВД озвучило сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев
МВД озвучило сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев.
© Фото: ТРК "Звезда"
МВД озвучило сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев.
|
МВД озвучило сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев
МВД озвучило сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев.
© Фото: ТРК "Звезда"
МВД озвучило сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев.
Экспертное мнение и аналитика
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