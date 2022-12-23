Десятки снарядов за пару часов: подробности обстрелов боевиками населенных пунктов ДНР

В столице ДНР под обстрел попали и журналисты - съемочная группа телеканала RT.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские националисты этим вечером после непродолжительного затишья нанесли удар по Донецку и другим населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

Как сообщил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, за два с лишним часа вооруженные формирования Украины выпустили порядка 45 снарядов по ДНР, из них 15 - по Донецку. При обстреле украинские боевики использовали снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров. В столице ДНР под обстрел попали и журналисты - съемочная группа телеканала RT.

«Обстрел очень интенсивный, противник корректировал огонь с каждым новым прилетом», - поделился корреспондент RT Максим Альтурия.

Также ВФУ обстреляли Горловку и Макеевку. Кроме того, украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО и выпустили 12 ракет. Нет информации о разрушениях и пострадавших.