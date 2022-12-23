ОПК Путин заявил, что нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями, участвующими в СВО Игнат Далакян Путин отметил, что многие специалисты выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями, участвующими в специальной военной операции. «Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Я знаю, говорил недавно об этом, что ваши специалисты, инженеры многих предприятий выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй», - заявил Путин. Ранее глава Российского государства ответил на вопрос корреспондента телеканала «Звезда» об увеличении интенсивности боев в ходе СВО. Высокая интенсивность боевых действий в ходе СВО может привести к неоправданным потерям, объяснил президент РФ. Экспертное мнение и аналитика