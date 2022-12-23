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Раненым участникам спецоперации вручили сертификаты на жилье и госнаграды в Москве

17:59 23.12.2022
Более 30 военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Участникам спецоперации на Украине вручили жилищные сертификаты. Обладателями свидетельств на получение новых квартир стали бойцы, которые проходят реабилитацию в центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Москве. Соответствующие документы получили более 30 человек.

Также военнослужащие получили сертификаты об окончании курсов дополнительного профобразования, очередные воинские звания и государственные награды. Пострадавших в зоне боевых действий в этом центре не только лечат, но и готовят по новым специальностям. Пройдя переподготовку, они смогут продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрий Бобров поблагодарил военнослужащих за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны Российской Федерации подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией Министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению министра обороны Российской Федерации награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды», - отметил Юрий Бобров.

Он подчеркнул, что Минобороны заинтересовано в том, чтобы бойцы продолжили службу, поскольку они смогут передать другим военнослужащим большой опыт.

Также в мероприятии приняли участие начальник Управления военного образования - заместитель начальника ГУК МО РФ Игорь Муравлянников, врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Артем Святненко, начальник ФАУ «ЦСКА МО РФ» Артем Громов, актер театра и кино Алексей Гуськов.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил Артем Святненко.

О дальнейшей реабилитации военнослужащих рассказал начальник филиала 2  ЦВКГ им. А.А. Вишневского Владимир Юдин.

«В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации», - подчеркнул начальник филиала.

Отличившимся военнослужащим было вручено 19 государственных наград, в числе которых десять орденов Мужества, пять медалей «За отвагу», две медали Суворова, две медали Жукова.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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