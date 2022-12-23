Грозная и бесшумная: подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На стапельном поезде современная дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки». При небольших размерах корпуса она крайне грозная, а самое главное - бесшумная, прирожденный «подводный охотник». Перед новейшей подлодкой - весь ее экипаж, всего 35 человек. Все системы корабля максимально автоматизированы, в нем реализовано 140 инновационных разработок, что вызывает у моряков особую гордость.

Корпус подлодки - из особой стали, на него нанесено специальное противогидролокационное покрытие, благодаря которому шумность корабля при движении под водой не выше естественных звуков моря. Через шесть торпедных аппаратов можно производить пуски как торпед, так и крылатых ракет комплекса «Калибр», поражая береговые цели, корабли и подлодки противника.

Первенцем этого проекта стала подводная лодка «Санкт-Петербург», которая уже служит на Северном флоте. «Кронштадт», второй корабль, завершает госиспытания. Обе субмарины уже участвовали в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, с честью представив новейшее поколение наших подлодок.

После того как бутылку шампанского разбивают о корпус корабля, стапель-поезд начинает медленное движение из цеха к акватории Невы. Еще одна традиция - под многотонную тележку кладут монеты, чтобы у членов экипажа остались на память сувениры в знак долгой и безупречной службы.

Запланировано, что «Великие Луки» и «Кронштадт» будут приняты в состав ВМФ уже в следующем году. При этом на «Адмиралтейских верфях» строятся еще две подлодки этого же проекта.