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«Бежали и отстреливались»: командир Т-72 рассказал, как выбирался из горящего танка

Александр Федорчак
11:05 23.12.2022
На разных направлениях танкисты мотострелковой дивизии Восточного военного округа сейчас выполняют различные задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танк Т-72 для экипажа уже третий с начала специальной военной операции. Первый подорвался на мине в донецкой степи, а второй, Т-80, был подбит в бою на Луганском направлении. Тогда пришлось отходить под непрерывным огнем противника.

«Мы вылазили с танка, потому что у нас танк вспыхнул. Вдоль лесополосы бежали и отстреливались. Потому что вслед за нами они шли. Это было самое сложное. И самое страшное было», - признался командир танка Т-72Б с позывным Ястреб.

Но все танкисты выжили благодаря командиру. С того момента он и повышение в должности получил, и позывной соответствующий - Уголек. Его экипаж сослуживцы в шутку называют самым живучим.

«На данный момент мы работаем в лесополосах. Работаем по блиндажам. В общей сложности уничтожили примерно 50 целей», - рассказал Уголек.

Сейчас бойцы отдыхают, но занятия по боевой подготовке не прекращаются -  вместе с пехотой отрабатывают навыки боя в городской застройке. После того как окраины зачищены, штурмовая группа входит в населенный пункт, где сосредоточилась большая группировка противника. Националисты используют жилые дома как укрытия, и выбивать их оттуда будут танкисты. Маневр отработан успешно. Очень скоро экипажу вновь предстоит вернуться на передовую. Танкисты говорят, что противник сейчас деморализован, зачастую отступает, не вступая в бой.

На разных направлениях танкисты мотострелковой дивизии Восточного военного округа сейчас выполняют различные задачи. На Запорожском помогают пехоте держать оборону, а на Южно-Донецком уверенно пробивают путь вперед.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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