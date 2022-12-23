«Бежали и отстреливались»: командир Т-72 рассказал, как выбирался из горящего танка

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танк Т-72 для экипажа уже третий с начала специальной военной операции. Первый подорвался на мине в донецкой степи, а второй, Т-80, был подбит в бою на Луганском направлении. Тогда пришлось отходить под непрерывным огнем противника.

«Мы вылазили с танка, потому что у нас танк вспыхнул. Вдоль лесополосы бежали и отстреливались. Потому что вслед за нами они шли. Это было самое сложное. И самое страшное было», - признался командир танка Т-72Б с позывным Ястреб.

Но все танкисты выжили благодаря командиру. С того момента он и повышение в должности получил, и позывной соответствующий - Уголек. Его экипаж сослуживцы в шутку называют самым живучим.

«На данный момент мы работаем в лесополосах. Работаем по блиндажам. В общей сложности уничтожили примерно 50 целей», - рассказал Уголек.

Сейчас бойцы отдыхают, но занятия по боевой подготовке не прекращаются - вместе с пехотой отрабатывают навыки боя в городской застройке. После того как окраины зачищены, штурмовая группа входит в населенный пункт, где сосредоточилась большая группировка противника. Националисты используют жилые дома как укрытия, и выбивать их оттуда будут танкисты. Маневр отработан успешно. Очень скоро экипажу вновь предстоит вернуться на передовую. Танкисты говорят, что противник сейчас деморализован, зачастую отступает, не вступая в бой.

На разных направлениях танкисты мотострелковой дивизии Восточного военного округа сейчас выполняют различные задачи. На Запорожском помогают пехоте держать оборону, а на Южно-Донецком уверенно пробивают путь вперед.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов