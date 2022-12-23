Главная ударная сила ВКС: дальняя авиация России празднует 108-ю годовщину со дня основания

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Сегодня дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, дальние бомбардировщики Ту-22м3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

В 2022 году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», тренировках по управлению Вооруженными Силами под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки.

Помимо этого в текущем году были выполнены задачи воздушного патрулирования над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В том числе выполнены два совместных патрулирования с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая.

В 2022 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета.

Молодые летчики и штурманы после окончания Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков и Челябинского филиала Военно-воздушной академии, где готовят штурманов, пополнили авиационные части дальней авиации и приступили к переучиванию на новые типы авиационной техники. Подготовка молодых лейтенантов организована на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава и включает теоретическую подготовку, тренажерную и практическую. Подготовка осуществляется методом «от простого к сложному», после полетов в районе аэродрома они допускаются к полетам по маршруту, на боевое применение и другим видам летной подготовки.

Напомним, что дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тысяч боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн 276 тысяч бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а шесть удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 1970-80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22м, Ту-95мс, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место дальней авиации в общей системе обороны страны.

Сегодня на вооружении дальней авиации стоят модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, дальние бомбардировщики Ту-22м3, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.