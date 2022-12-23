Армия Армия Армия

В госпитале Вишневского прошла конференция по реабилитации участников СВО

00:39 23.12.2022
В госпитале для реабилитации военнослужащих применяется лечебная физкультура, более 30 видов физиотерапии, кинезиотерапия, традиционная терапия, водолечение и другие процедуры.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Профессорско-преподавательский состав Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, военные врачи Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского и академики РАН обменялись опытом реабилитации военнослужащих-участников спецоперации.

Встреча прошла в филиале «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ.

Научная конференция была посвящена совершенствованию способов реабилитационной помощи раненым военнослужащим.

© Минобороны России

Начальник филиала, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Юдин во время выступления с докладом отметил важность задачи восстановления пострадавших от боевых травм.

«Возвращение в строй военнослужащих, имеющих боевые травмы - одна из наиболее важных задач системы медицинского обеспечения войск», - сказал он.

Также Владимир Юдин отметил, что полноценная реабилитация не может ограничиваться лишь медицинскими методами.

«Всем пострадавшим комплексно оказывается необходимая помощь. Это и санаторно-курортное восстановление, психологическая поддержка, ряд мер для социализации и адаптации к новым условиям жизни» - сказал Заслуженный врач РФ.

Участники конференции ознакомились со множеством лечебно-восстановительных направлений госпиталя. В нем для реабилитации военнослужащих применяется лечебная физкультура, более 30 видов физиотерапии, кинезиотерапия, традиционная терапия, водолечение и многое другое.

© Минобороны России

Вместе с тем в госпитале проводят реконструктивно-восстановительные операции - протезирование. Помимо необходимой медицинской реабилитации военнослужащие проходят обучение по программе дополнительного профессионального образования отдельных категорий военных специальностей. Созданный в филиале реабилитационно-образовательный центр для участников СВО позволяет сохранить максимально возможное количество людей на военной службе.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:55 В стране и мире
Видео
«В их же руки»: профессор из США объяснил, куда попадают выделенные Украине деньги
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
19:02 В стране и мире
Видео
«Мы пощелкаем и Patriot»: Путин заявил, что «противоядие» американскому ЗРК найдется
18:45 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все связанное с СВО является необходимой мерой
16:19 Армия
Видео
Герасимов: протяженность линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 километров
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.