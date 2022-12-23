Армия В госпитале Вишневского прошла конференция по реабилитации участников СВО В госпитале для реабилитации военнослужащих применяется лечебная физкультура, более 30 видов физиотерапии, кинезиотерапия, традиционная терапия, водолечение и другие процедуры. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Профессорско-преподавательский состав Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, военные врачи Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского и академики РАН обменялись опытом реабилитации военнослужащих-участников спецоперации. Встреча прошла в филиале «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ. Научная конференция была посвящена совершенствованию способов реабилитационной помощи раненым военнослужащим. © Минобороны России Начальник филиала, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Юдин во время выступления с докладом отметил важность задачи восстановления пострадавших от боевых травм. «Возвращение в строй военнослужащих, имеющих боевые травмы - одна из наиболее важных задач системы медицинского обеспечения войск», - сказал он. Также Владимир Юдин отметил, что полноценная реабилитация не может ограничиваться лишь медицинскими методами. «Всем пострадавшим комплексно оказывается необходимая помощь. Это и санаторно-курортное восстановление, психологическая поддержка, ряд мер для социализации и адаптации к новым условиям жизни» - сказал Заслуженный врач РФ. Участники конференции ознакомились со множеством лечебно-восстановительных направлений госпиталя. В нем для реабилитации военнослужащих применяется лечебная физкультура, более 30 видов физиотерапии, кинезиотерапия, традиционная терапия, водолечение и многое другое. © Минобороны России Вместе с тем в госпитале проводят реконструктивно-восстановительные операции - протезирование. Помимо необходимой медицинской реабилитации военнослужащие проходят обучение по программе дополнительного профессионального образования отдельных категорий военных специальностей. Созданный в филиале реабилитационно-образовательный центр для участников СВО позволяет сохранить максимально возможное количество людей на военной службе. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика