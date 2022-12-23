В госпитале Вишневского прошла конференция по реабилитации участников СВО
В госпитале для реабилитации военнослужащих применяется лечебная физкультура, более 30 видов физиотерапии, кинезиотерапия, традиционная терапия, водолечение и другие процедуры.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Профессорско-преподавательский состав Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, военные врачи Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского и академики РАН обменялись опытом реабилитации военнослужащих-участников спецоперации.
Встреча прошла в филиале «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ.
Научная конференция была посвящена совершенствованию способов реабилитационной помощи раненым военнослужащим.