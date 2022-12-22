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Антонов назвал пустым звуком слова США о нежелании конфликтовать с Россией

Вероника Волосунова
07:01 22.12.2022
По словам дипломата, ни администрация США, ни Зеленский к миру не готовы.
Антонов назвал пустым звуком слова США о нежелании конфликтовать с Россией
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Визит в США президента Украины Владимира Зеленского доказал, что заявления Соединенных штатов о нежелании открытой конфронтации с Россиий являются пустым звуком, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук», - следует из распространенного заявления Антонова. 

Дипломат добавил, что визит Зеленского в США можно оценить как объявление о необходимости довести конфликт вокруг Украины до полной победы над РФ.

«Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны. До полной победы над нами», - отметил Антонов.

Этому способствуют непрекращающиеся поставки вооружения Украине.

«На это бросаются колоссальные ресурсы, оружие, разведывательные возможности. Во главу угла ставится маниакальная идея "победы над русскими на поле боя". Некоторые законодатели и вовсе утверждают, что Российскую Федерацию можно завоевать за три дня», - добавил он.

При этом российская сторона неоднократно пыталась «воззвать к здравому смыслу» и напомнить, что действия США ведут только к увеличению масштабов конфликта, последствия которого «невозможно даже вообразить».

«Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона», - заключил Антонов.

Ранее агентство The Associated Press сообщило, что США передадут Украине ЗРК Patriot в новом пакете военной помощи на $1,8 млрд.

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