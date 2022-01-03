Армия Командование 8-й общевойсковой армии ЮВО исполнило новогодние детские желания Юным участникам новогодней акции показали современное стрелковое вооружение и прокатили их на бронетехнике. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командование 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) исполнило детские новогодние желания. В рамках акции «Елка желаний» семеро ребят из ростовской области прибыли в расположение 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО. Военнослужащие разведывательных подразделений представили детям современное стрелковое вооружение. Исполнением желания девятилетнего Михаила стало знакомство с новейшими снайперскими винтовками. На соседнем с дивизией полигоне дети смогли осуществить свои желания прокатиться на различной бронетехнике: танке Т-72Б3 и бронетранспортере БТР-82А. Завершилась новогодняя экскурсия в легендарное соединение ЮВО праздничным обедом в солдатской столовой. Во время новогоднего чаепития всем ребятам вручили подарки от командования 8-й армии и от 150-й мотострелковой дивизии. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика