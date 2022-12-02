Сборная Сербии проиграла Швейцарии и покинула ЧМ-2022

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Сборная Сербии уступила команде Швейцарии в матче чемпионата мира по футболу в Катаре и не смогла пробиться в плей-офф. Игра завершилась со счетом 2:3.

Первый гол в ворота балканцев на 20-й минуте отправил полузащитник швейцарской сборной Джердан Шакири. Второй гол на 44-й минуте забил Брель Эмболо. На 48-й минуте мяч в ворот отправил Ромо Фройлер. Среди сербов отличились Александр Митрович и Душан Влахович.

В параллельном матче сборная Камеруна отправила один мяч в ворота бразильцев в добавленное время, однако не сомгла выйти в плей-офф.

В 1/8 финала по итогам двух матчей команда швейцарцы сыграют с Португалией, а сборная Бразилии встретится с Южной Кореей.