Умер российский фотограф Владимир Лагранж

Советский и российский фотограф и фотожурналист Владимир Лагранж ушел из жизни в возрасте 82 лет. Соответствующую информацию сообщила основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

«Грустные вести бегут за нами и никак не отпускают... Но сегодня совсем тяжело. Володя ушел», - написала она в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Лагранж родился в столице 4 мая 1939 года. За свою карьеру он успел поработать в фотохронике ТАСС, журналах «Советский Союз» и «Родина», а также в Московском бюро французского агентства Sipa Press. Снимки его авторства можно было увидеть во множестве отечественных журналов и газет и в зарубежной прессе.