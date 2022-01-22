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Умер российский фотограф Владимир Лагранж

Анна Берестовая
23:16 22.01.2022
Фотограф и фотожурналист Владимир Лагранж скончался на 83-м году жизни.
Умер российский фотограф Владимир Лагранж
© Фото: Владимир Вяткин РИА Новости
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Советский и российский фотограф и фотожурналист Владимир Лагранж ушел из жизни в возрасте 82 лет. Соответствующую информацию сообщила основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

«Грустные вести бегут за нами и никак не отпускают... Но сегодня совсем тяжело. Володя ушел», - написала она в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Лагранж родился в столице 4 мая 1939 года. За свою карьеру он успел поработать в фотохронике ТАСС, журналах «Советский Союз» и «Родина», а также в Московском бюро французского агентства Sipa Press. Снимки его авторства можно было увидеть во множестве отечественных журналов и газет и в зарубежной прессе.

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