В стране и мире Спасатели вывели из горящего в Москве здания мясокомбината 12 человек Ян Брацкий В тушении огня задействованы 100 человек и 30 единиц специальной техники. © Видео: Прокуратура Москвы, Telegram © Фото: Прокуратура Москвы, Telegram Читайте нас на: Из объятого пламенем здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек. В настоящий момент проводится разведка и тушение огня. Горит кровля здания. «По предварительной информации происходит загорание на крыше здания. Проводится разведка. В целях безопасности, на период проведения работ, из здания вывели 12 человек», - сообщает МЧС Москвы в своем Telegram-аккаунте. По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, эвакуация продолжается. О причинах ЧП ничего не известно. Экспертное мнение и аналитика