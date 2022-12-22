В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Штормовой декабрь: непогода накрыла Россию от Москвы до Камчатки

Екатерина Радомская
Ирина Елагина
23:37 22.12.2022
Обледенелые тротуары и машины, ледяной дождь, снежные заносы и очереди в травмапункты из пострадавших из-за гололеда: декабрь рисует карту непогоды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Последствия декабрьской непогоды устраняют сегодня сразу в нескольких регионах страны. В Москве, которую сковали льды, обрабатывают улицы. Утром и днем пешеходы демонстрировали чудеса равновесия и растяжки. Есть и травмы. А жителям Дальнего Востока пришлось пробираться сквозь метровые сугробы. Китайский циклон завалил города Приморья рекордными снегопадами. Во Владивостоке - транспортный коллапс. Машины не едут, самолеты не летят. И это только начало. Карту непогоды изучала Катерина Радомская.

Декабрь удивляет разнообразием  -  во Владивостоке дети, раскачиваясь на качелях, расчищают себе место для игр, там же молодежь опробовала дороги в качестве трасс для сноуборда, в столице люди вынуждены ходить прямо по проезжей части, потому что там, как оказалось, безопаснее идти, а в Питере ледяной коркой покрываются не только машины, но и детские коляски.

«Вторые сутки петербуржцы вынуждены передвигаться по городу на манер конькобежцев. Накануне город подвергся ледяному дождю, который вызвал экстремальное обледенение, по подсчетам синоптиков самое сильное за 40 лет! В результате в стационары города обратились более 150 петербуржцев которые получили травмы из-за гололеда», - передает наш корреспондент Павел Кутаренко.

Опасно сейчас передвигаться и по Ижевску, особенно пешком - там также в арифметической прогрессии растет количество обращений в травмпункты.

«Вышел из подъезда, так как на улице гололед, поскользнулся, спиной собрал все лестницы, все ступеньки. приехал в травматологию», - рассказал пострадавший от гололеда Оганес Саркисян.

«Обращаются от 120 до 130 человек, перед  этим в начале декабря было 90-100. Травма все та же самая - это связки голеностопного сустава либо лодыжки, мягкие ткани коленного сустава, повреждения менисков, крестообразных связок», - отметил Олег Савинов, и.о. заведующего травматологическим отделением городской больницы № 6 Ижевска.

Беречь больше не ноги, а шапку приходится жителям Владивостока и Приморья - снежный циклон полностью взял регион в плен. Во Владивостоке в школах отменили уроки, а жители вместо автотранспорта пересели на снегоходы.

«Снежный циклон во Владивостоке не прекращается  уже вторые сутки! За моей спиной визитная карточка города -это мост через бухту Золотой Рог. Но из-за сильной снежной пелены не видно ни пилонов, ни самой проезжей части, ветер достигает местами 24 метров в секунду! Его порывы буквально сбивают с ног некоторых пешеходов прямо на тротуарах и пешеходных переходах. Дорожная обстановка осложняется гололедом и снежным накатом, но все коммунальные службы продолжают работать на всех участках города», - сообщил наш корреспондент Максим Низкодубов.

Тем же, кто не смог въехать на эстакады  - забуксовал и заглох,  помогают сотрудники МЧС: вручную они выталкивают машины из снежных заносов. Еще восточнее - на Сахалине, никто, кроме собак, даже не осмелился выйти на улицу. Больше недели на острове продолжается сильная метель

Штормит и на Камчатке -  разгоняемая ветром пена от волн с виду напоминает горные вершины

В Москве и Подмосковье вода сейчас во всех своих возможных агрегатных состояниях. Из-за резкого потепления, после прошедшего накануне ледяного дождя на столичных улицах то ли каток, то ли бассейн

«Количество обращений жителей в травмпункт увеличилось до двух раз. В связи с зимой наступает день травматолога - количество обращений увеличивается», - рассказал Сергей Жуков, заведующий городской поликлиникой в Домодедово.

«Это опасная ситуация, поэтому прогноз сильной гололедицы выпущен на все три дня четверг-пятница-суббота. И, конечно, при температуре около нулевой отметки это будет приводить к тому, что выпавшая влага будет то подмерзать, то оттаивать. Даже при температуре в два градуса и ветре 10 м\с будет происходит обледенение поверхности», - подчеркнул Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России.

В соцсетях модно стало показывать свежий маникюр в машине не на фоне руля, а на фоне корки льда, прилипшей к стеклу.

В противовес природным катаклизмам и растущему числу травм можно поставить кадры у побережья Байкала: растаявшие кусочки льда, приходящие в движение от волн, образовали неповторимый орнамент, будто танец уникальной природы России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:55 В стране и мире
Видео
«В их же руки»: профессор из США объяснил, куда попадают выделенные Украине деньги
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
19:02 В стране и мире
Видео
«Мы пощелкаем и Patriot»: Путин заявил, что «противоядие» американскому ЗРК найдется
18:45 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все связанное с СВО является необходимой мерой
16:19 Армия
Видео
Герасимов: протяженность линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 километров
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.