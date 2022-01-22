Сирийские военные получили ранения после обстрелов боевиков в Идлибе и Алеппо

В Сирии после артиллерийского обстрела, совершенного боевиками из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун в Алеппо, один сирийский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Помимо этого, в Идлибе в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, один военнослужащий САР также получил ранения. Еще один сирийский военный пострадал после артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фататуат.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо зарегистрирован один обстрел, Идлибе два обстрела.

По-прежнему продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Очередное совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в провинции Алеппо от Гариб до Айтувайран-Фаукани и обратно.

Кроме того, в Алеппо подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование по маршрутам Аджами - Мембидж и обратно, Аджами - Авшария и обратно; в провинциях Хасеке и Ракка по маршруту Телль-Тамр - Эль-Тервазия и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Дивар; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Юрий Хведчин.